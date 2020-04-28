「竹升妹」張曦雯背佛偈　最難係咩？

藝人王浩信及張曦雯（Kelly）日前在天壇大佛為無綫新劇《踩過界II》拍攝外景，劇情講述Kelly被浩信打暈在地上，之後眾人到大佛拍攝尋人場口。王浩信表示有場戲來到心經簡林尋找之前與朱千雪的回憶：「喺入面就會情緒激動，Kelly就會用佛法開解我，對外國返嚟嘅演員應該會有啲難度。」Kelly笑言：「有兩頁幾三頁嘅佛偈要開解佢。（背得辛苦？）都OK嘅，我哋之前拍咁多法庭嘢，記就難唔到我哋，不過記嘅同時要好有感情，所以係個挑戰。」

他們表示在大澳拍一星期外景，Kelly說：「我哋日日0530就會起身，我哋住喺海邊，起身見到海，呢度空氣清新，啲人都好nice，覺得好舒服。」她謂之前拍《港生活·港享受》曾來大澳，問到之後可會與男朋友再來？她說：「佢之前有諗過帶隻狗入嚟探班，但好似有啲遠，所以都係遲啲先算。」而浩信亦謂想不到來到大澳都很有旅遊的感覺，問到比起在緬甸拍外景，留在香港是否反而更好？他表示：「舟車勞頓方面減輕咗好多，轉location方面慳咗好多時間，呢度嘅景都幾靚，各方面都唔錯，幾好嘅選擇。」