趙麗穎同朱一龍爭食　粉絲爆罵戰

內地女星趙麗穎復工後是非多多，先有被指同劇小花周潔瓊爬了她的頭，最近又因朱一龍引爆另一場風波。話說趙麗穎獲品牌睇中，與原代言人男星朱一龍共同擔任新一期的代言人，卻被男方粉絲指摘其加盟導致分薄銷量，加上早年二人合作劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》時雙方粉絲已告交惡，舊恨添上新仇，再掀罵戰一發不可收拾。

趙麗穎產後於今年強勢回歸幕前，趕拍復出劇《有翡》，更豁出去拍攝性感寫真，誓要重登一姐之位。早前她「先拔頭籌」，獲護膚品牌邀請擔任代言人，並於原代言人朱一龍未到期前加入，即變相二人共同代言。不過有指由於趙麗穎的頭銜是「身體與頭髮護理代言人」，相反朱一龍僅是「身體護理代言人」，此舉已令男方粉絲有微言，及後有網民發現該品牌網頁原屬朱一龍的代言商品連結，竟全部更換成屬於趙 麗穎，而贈品亦由朱一龍的周邊商品，變成二人的周邊商品二選一，即再度觸動男方粉絲神經，鬧爆品牌將朱一龍的銷量拱手讓給趙麗穎，更有原本已訂貨的粉絲立刻要求退貨，與此同時女方粉絲亦落力維 護，即令兩邊粉絲爆發罵戰。

私下交情不俗

其實早年趙麗穎與朱一龍合演劇集《知否知否》時，男方粉絲已認為第二男主角朱一龍演技出眾，卻被女主角趙麗穎搶過風頭導致討論不足，繼而與女方粉絲對罵，加上今次事件，令不和再度升溫。不過據知趙麗穎與朱一龍私下感情不俗，多次出席公開活動時亦有講有笑，相信不會受粉絲不和而影響關係。