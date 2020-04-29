東方日報C1：朱智賢偷食直入雪櫃哭求謝東閔拆彈

前港姐朱智賢瞞住男友謝東閔與人夫黎振燁於車廂偷會，男方太太將於下月臨盤，千夫所指的朱智賢曾哭求謝東閔原諒，希望幫忙夾計拆彈，但最終未能得逞，謝東閔更決心斬纜！至於黎振燁的「好老公」形象破產，連老婆產檢亦唔見人，更有意離婚！

朱智賢被踢爆偷食港男人夫黎振燁後，一直潛水留在家中不敢外出，完全斷絕外間聯絡，也婉拒無綫召她返公司了解，而她唯一肯接觸的是男友謝東閔。據知，偷食事件曝光後，朱智賢立即向謝東閔「報告」來龍去脈，更哭求對方為她講好話「拆彈」，以圖挽回形象。雖然謝東閔「被劈腿」心情極度沮喪兼嬲爆，但因念舊情一度心軟，不過除了粉絲外，其身邊好友均戥他不值，勸他早日與朱智賢斬纜，加上無綫下令所有當事人全部封口，故謝東閔愛莫能助，朱智賢補鑊大計失敗。

搬返父母寓所

至於黎振燁同樣一身蟻，他與太太結婚5年，女方為他默默付出，讓他去追演藝夢，怎料男方近年事業剛有起色時，前日卻爆出與朱智賢在車廂蜜會食蛋糕，但同日黎太卻腹大便便獨自去產檢，有指男方已將自己的物品搬離寓所，返回父母位於長沙灣海麗邨的住所，有傳因他有意離婚。

向來被視為「愛妻號」的黎振燁，事業分分鐘一鋪清袋！據知，他本來獲無綫力捧，除了剛拍完的《食腦喪B》外，還將與丁子朗合作一部以拳擊為題材的劇集，但現已被Out！朱智賢當然也一樣，拍完新劇《踩過界Ⅱ》的戲份後，再無任何工作安排。據知，無綫見事態嚴重，已決定暫時叫停兩人所有工作，「凶多吉少」！

有知情人士指，黎振燁與朱智賢拍《食》劇演情侶，日對夜對撻着，黎振燁對女方非常體貼，試過拍攝一場朱智賢爆喊戲，但她喊極都喊唔出，NG多次，大感壓力的她愈驚愈錯，黎振燁見狀即細心開解，更花了很多時間幫她入戲，以「貼心暖男」贏得芳心！

「畀啲空間我哋」

謝東閔昨日受訪，首度開腔回應：「多謝大家關心，希望畀啲空間我哋兩個，謝謝。」至於星夢娛樂CEO何哲圖指，謝東閔的新歌《最冷的一天》已宣傳完畢，6月中才推出另一首新歌。至於朱智賢和黎振燁繼續潛水，拒接聽電話，暫未有回應。

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