千二萬人睇！直播向楊冪開黃腔　網紅被鬧爆

雖然疫情重創百業，但仍無損吸金王楊冪的非凡搵錢功力，剛成為「洞洞鞋」代言人的她，為做宣傳親力親為，昨晚她現身有「口紅一哥」之稱的超人氣內地網紅李佳琦的直播中，立刻引起網民關注，高峰期有大約1,200萬人收看。

楊冪以「筷子腳」及「螞蟻腰」馳名，在直播中她讓李佳琦即場量度腳踝及手腕，結果是腳踝圍有17.2厘米，手腕圍則是13厘米，不少網民為之驚訝，指她的確身形纖巧及不負「人間腿精」之名，「楊冪腳圍」迅即高踞微博熱搜榜，大量網民跟風，紛紛度自己的腳踝及手腕，說怎也不及楊冪，網民留言：「手圍腿圍太細了吧！是甚麼神仙身材？」、「羨慕死我了！」等，更有網民說出重點，笑言楊冪由上至髮線，下至腳板都是被談論的題材：「楊冪身體有哪個地方沒上過熱搜？」

不過，直播過程發生小插曲，事關佢哋仲有試食果凍，點知食到一半，李佳琦竟然講笑話：「果凍要口活（意指：口交）。」楊冪就扮傻話：「甚麼東西呀？」化解尷尬！唔少網民就批評李佳琦冒犯楊冪，說話離晒譜。事後李佳琦就喺微博發文道歉：「剛才在直播間裡（裏）說了偶然不正確的話，我深感懊悔，對不起。我一定深刻反思，以後更加注意言行。」