【金像經典由我選】百星Vote爆最佳電影

「金像經典，由我嚟選！」東網邀請一百位藝人嚴選金像獎經典之最。最佳電影競爭激烈，候選電影有《英雄本色》、《少林足球》、《無間道》、《秋天的童話》以及《阿飛正傳》，百星已投下心水一票！

吳宇森執導的《英雄本色》是不少英雄電影的「範本」，鄭俊弘大讚對白正，林家棟則表示：「呢套係影響整整一代人嘅英雄片，其中嘅浪漫化英雄主義好吸睛，件Mark褸真係好鬼正。」

《少林足球》將少林武功混於足球中，電影笑中有淚，既勵志又有娛樂性，令不少觀眾寫下「服」字！投了該片一票的郭子豪笑言：「戲入面好多對白我都背晒，我係周星馳粉絲嚟，戲入面周星馳同吳孟達嘅互動，非常有趣！」

《無間道》當年上映，掀起一番熱話，票房大收，連荷里活都爭住翻拍，投了《無》片一票的劉心悠讚不絕口表示：「好多經典鏡頭，嗰場天台揸槍對峙戲，絕對係經典中嘅經典。」

《秋天的童話》中周潤發飾演的船頭尺與鍾楚紅飾演的李琪，譜出了一段既浪漫又揪心的戀曲，悽美的故事至今仍令不少觀眾津津樂道，投了該片一票的陳煒表示：「我好喜歡睇愛情片，記得嗰時入場睇戲好細個，但就畀船頭尺做嘅嘢感動，同埋畫面好浪漫、好靚，令我好感動。」

《阿飛正傳》卡士強勁，張國榮、梁朝偉、張曼玉、張學友都已經相當吸引，該片對白同樣精彩，投了該片一票的衛詩雅表示：「我覺得最佳電影會係你一講起就會有好多畫面飛出嚟，《阿飛正傳》每一個畫面都好深刻，每個鏡頭都可以用嚟做Poster，呢套喺我心目中嘅最佳電影。」

呢五套電影同樣經典，但邊套先係經典中嘅經典？五月一日就會公布結果！