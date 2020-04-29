李徐子淇搵埋大仔出鏡　孖甄子丹講兒童故事

新型冠狀肺炎肆虐，學校停課多時，一向熱心公益的「千億新抱」李徐子淇早前就捐贈手提電腦予基層學童，幫助貧窮家庭的小朋友可以在家中網上上課。她最近再以香港救助兒童會及該會贊助人身份發起#SaveWithStoriesHK，親自邀請香港多位紅星及名人參與，希望可以協助兒童停課不停學。甄子丹與太太汪詩詩、古巨基、方力申、容祖兒、陳茵媺、張栢芝、琦琦及女兒等響應，在社交媒體上講兒童故事，輕輕鬆鬆學習，大家共同度過逆境。她已率先在網上講故事，還帶同大仔李俊熹一齊現身，仔仔坐在她旁邊，戴住藍色兔面具，而同樣扮演兔仔的子淇亦特別戴住粉紅色的兔耳仔，兩人扮演書中角色講故事。

李徐子淇表示：「當我知道有這個活動時，就覺得我們應該在香港做類似的事情。我將想法與朋友分享，他們都十分支持。作為一名母親，當看到香港及全球各地很多兒童受到這場史無前例的健康危機影響，我覺得很痛心。所以希望能夠盡自己的能力，去幫助有需要的人。我在此衷心感謝所有參與次活動的人士，齊齊為慈善出一分力！」此外，她與老公李家誠更以私人名義捐款，給她的大學母校University College of London，用作醫學研究，當中包括研發治療Covid-19病毒疫苗，因為只有疫苗盡快成功研發，大眾才能真正的保護和健康。