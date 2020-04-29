周柏豪罕談愛情浪漫史　老婆最鍾意呢樣禮物

歌手周柏豪接受網上平台訪問，罕有談及與太太朱敏君（Stephanie）的愛情浪漫史。在去年12月，Stephanie為柏豪誕下小千金Sonya，原來他目標是生3個小朋友：「我想好似我嗲哋媽咪咁，有3個小朋友，但依家見到個世界咁樣，就要重新再諗吓，但最緊要睇緣分同時間。」

回顧二人愛情路，柏豪指太太鍾意他幽默、善良又顧家。被問到歷年來送過給太太的禮物中，哪一份是太太最喜歡？柏豪即自豪地說：「婚姻。其實同佢10年嘅時間，大家對於婚姻呢件事都已經好有共識，同埋佢好清楚知道我嘅工作性質，工作上有啲乜嘢需要避忌，所以都心裏有數，但我都做出呢樣嘢（結婚），唔係淨係佢開心，我都開心佢嫁畀我，因為佢唔一定係要嫁畀我。」柏豪又指，當日創作《我的宣言》時，Demo的副歌歌詞第一句是填上「嫁給我好嗎？」不過柏豪指太太是白羊座，每次送上禮物及驚喜時，對方總是很內斂，感情不外露。

柏豪在入行前，曾當part time救生員及模特兒，其中做救生員時，最驚險的竟是考首個拯溺銅章時，因為他耳仔不適合潛水，但考試卻要潛入水裏，結果在考試時他曾一度落不到水底，但幸好在用盡最後一口氣時終於成功，考試才合格。至於擔任模特兒時，他的首個廣告是為鑽石品牌拍攝月曆，雖然只有500蚊，但他笑言已很不錯。