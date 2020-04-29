金東希緊張到失眠　鄭多彬飾不良少女嚇親父母

由熱播韓劇《梨泰院Class》的男星金東希與童星出身的鄭多彬主演的Netflix原創韓劇《人文教育101》今日在全球190個國家上線，劇集關懷青少年犯罪，深入探討社會現實，描述一群白天在學校看似努力讀書及參與社團活動的高中生，放學之後卻在背地裏因為種種誘惑而步步走向犯罪之路，最後竟犯下無法挽回且付出殘酷代價的過程。

《人》昨日舉行線上記者會，主要演員金東希、鄭多彬、朴柱炫、南潤壽和製作公司代表尹信愛、導演金鎮敏也有出席。金東希早前憑《梨》火速上位，他坦言與他的努力和表現相比，似乎受到了更多的喜愛和關心，所以也感受到不少壓力，而在劇中飾演白天是模範生，但晚上卻是違法打工的主角吳智洙的他，坦言拍攝時感到十分緊張：「劇情進行到後來智洙因情緒相當緊繃而失眠，結果現實中的我也失眠了。」

至於年僅3歲時就以韓劇《美妙人生》中的可愛小女生而在韓國家喻戶曉、如今出道已 17 年的鄭多彬這次在《人》中飾演不良少女敏熙，她表示：「敏熙在學校裡的人氣很高，爲了吸引朋友們的關注而很需要錢，在智洙的犯罪中會付出慘痛的代價。」而《人》是鄭多彬成年後的第一部作品，而角色的個性跟自己相差非常大，而父母當初知道她要演不良少女時，也受到不少衝擊，但最後反而為她更加油，也更加關心自己，她又表示在拍攝過程中由於責任感和壓力感過大而哭了很多次，本劇因而成為她出道至今印象最深的作品。