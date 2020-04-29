朱智賢自爆偷食人夫原因：抽離唔到角色

近日被爆搭上人夫黎振燁的藝人朱智賢，今日與男友謝東閔在電視城開記招道歉後，兩人再接受無綫節目《東張西望》的訪問，朱智賢全程邊說邊流眼淚，她說：「我承認因為拍劇而導致依家咁樣，覺得自己經驗唔夠，演戲經驗唔多，唔夠專業搞成今時今日咁樣，我覺得自己抽離唔到個角色，好多謝Brian（謝東閔）喺呢段時間陪住我，因為我知道佢其實承受咗好多，比我更加難受更加痛苦。」

開有否覺得令到家人擔心？她說：「我最想同屋企人講對唔住，好唔想因為我自己嘅事影響到屋企人，我記得我即時Send短訊畀我爹哋，我好驚影響到佢，唔想屋企人畀人講閒話，我唔想因為我一個人嘅事影響到我身邊嘅人，同埋我好想同劇入面嘅演員講對唔住，仲有監製講對唔住，因為我嘅唔專業而連累到大家，我以後會做番好啲，希望大家畀個機會我。（會唔會好忟自己犯呢個錯失？）我真係好後悔、好內疚，我都接受唔到自己犯呢個錯。」

至於謝東閔就繼續力撐對方：「盡量唔使工作嘅時候會陪佢多啲，因為呢段日子都唔係咁易過，可能受到出面好多壓力，我希望呢段時間都可以陪佢一齊走過呢個階段。」

另外，謝東閔出席完記者會，在社交網上載一張史泰龍的相片，並引用電影洛奇電影系列的電影金句，表示：「it ain't about how hard you hit , its about how hard you can get hit and keep moving forward（它不是在於你受到多大的打擊，而是在於你受到多大的打擊而不斷前進）」