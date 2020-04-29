Patrick Sir有機會約女上山食蛋糕

藝人林溥來（Patrick Sir）出席電台節目革新記招。Patrick Sir以嘉賓主持身份加盟，負責介紹新產品，最近就介紹一款熱爆遊戲給家薛燕姐玩，他說：「我自己就冇打機，因為要做節目同埋要教學，所以要知多啲新嘢去同學生溝通。」

講到黎振燁背大肚妻偷食朱智賢，與朱智賢拍檔主持《東張西望》的Patrick sir表示：「今朝有發短訊畀佢鼓勵佢，佢回覆咗個多謝手勢，唔係咁清楚件事，希望佢勇敢面對。（朱智賢係咪停咗主持《東張西望》？）其實佢唔多嘅，我就一個禮拜做兩三日，佢一個月都係做一兩次。（新聞爆出會唔會好出奇？）少少出奇，不過應該等佢哋回應咗係咩事先，其實唔睇文字，就覺得好小事，大家去食嘢，背後係點就要佢哋交代。（你會唔會約女同事去山邊食嘢？）真係唔知，我唔排除如果有個好好嘅朋友、同事想搵個靜啲嘅地方傾偈、食蛋糕慶祝生日，就有機會咁做，係個反應問題，佢哋有少少緊張。（你身為人夫會避忌啲？）要，太太一定要知，同埋佢識嘅人，有次我同李佳芯去睇舞台劇，都係我老婆買飛嘅，自己會小心啲，乜都要公開畀老婆知，希望佢哋度過呢個難關，清清楚楚最緊要。」