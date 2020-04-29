陳家樂嘲笑許靖韻　自爆睇呢啲有生理反應

歌手許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）的音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》第八集，請得陳家樂作嘉賓談「電影主題曲」，三人唱出《小幸運》、《無間道》、《聽見下雨的聲音》等經典電影歌曲。

Gladys跟家樂因合作拍攝電影《我的筍盤男友》而成為好拍擋，二人合唱《因為愛情》，令坐在一旁、穿着一身黃色洋裝的Angela自嘲為「電燈膽」。三人又透露家樂參加2003年的英皇新秀大賽後出道，唱得又演得。而Angela則是2010年英皇新秀大賽三強，當時家樂都有去觀賽，他笑指Angela當時「冇咁靚，覺得你係個巨肺」，Angela卻自嘲：「應該係巨型，我嗰時成140幾磅。」

在唱出《無間道》前，家樂透露因受到電影《無間道》影響而想入行：「當時我喺戲院睇咗三、四次，之後仲同同學仔翻拍番啲經典劇情，嗰時開始好熱愛電影。」討論到喜愛的電影類型，Gladys表示喜歡冷門西片，如《人形蜈蚣》等血腥片都能接受，家樂就指自己曾對恐怖血腥片有陰影：「以前同過女仔睇《德州電鋸殺人狂》，我喺戲院入面嘔呀，其實我唔係驚，但唔知點解睇到嗰啲血腥位生理就會有反應，想嘔。」而家樂來到做嘉賓，當然要與Gladys合唱兩人主演的電影主題曲《高攀愛》，最後Gladys唱出自己的新《Getaway》。

進入遊戲環節，衛詩雅（Michelle）假扮外賣仔混入拍攝現場，卻被三人一眼識穿。其後四人玩「電影歌曲問答大賽」，家樂憑實力成得分王，但卻在答中《我的最愛》時被Angela聲討：「你啱啱又話唔識唱呢首歌嘅！佢啱啱話冇聽過喎！」之後當家樂答錯時，Angela就大聲叫「Yeah！」十分搞笑。最後由「前遊戲王」陳家樂贏出遊戲，成為「估歌王」。