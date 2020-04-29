李玟自覺虧欠思林 　姊妹債還唔晒

歌手李玟（Coco）是家中孻女，未出世便遭逢父親急病逝世，遺腹女自小在兩個家姐高度保護下成長，李玟三姊妹在美國三藩市華人圈甚有名，出名人靚聲甜，大姐李秋林和二姐李思林（Nancy）曾在92年一同入圍港姐20強，又曾奪得多項歌唱比賽冠軍，但最終只有李玟一個出道，她解釋說：「大家姐歌聲好似鄧麗君，參加唱歌比賽攞冠軍，當時有人想簽佢，但我媽咪話：『Out of your mind？』（瘋啦！），覺得佢要專心讀書，唔可以入娛樂圈，之後二家姐又係一樣被禁。然後輪到我，當時媽咪開始鬆懈，覺得好似個天話畀佢知，應該要畀我試吓！（覺得欠咗家姐？）要怪媽咪喎！哈哈！我覺得好可惜，兩個家姐錯過咗呢個機會，佢哋放棄夢想支持我，尤其二家姐當時做我經理人，為咗我學化妝陪我巡演。」

大家姐無意入行

早年三姊妹合唱了一首《我的翅膀》，之後秋林發覺志不在此，反而Nancy今年正式出道。李思林的處女作、丘亞葵首度監製的青春愛情歌舞網劇《快樂520》於五月播出，CoCo有份客串，問到是否給Nancy還債？Coco說：「如果可以幫佢圓夢，願意做任何嘢。」Nancy笑言：「還多十年啦！」劇中Coco飾演巨星，與Nancy乃好朋友，Coco說：「有家姐喺度好快投入，睇到佢嘅演技，以佢為榮！Never too late to start！」Nancy則開玩笑說：「希望不會太遲！」

三姊妹互相扶持

Nancy說：「佢天生就有遺腹子感覺，覺得自己係多餘，但媽咪冇覺得佢多餘，所以Coco好感恩，特別錫媽咪，由細到大佢從來唔畀任何人麻煩。」在三藩市她們屬「少數族裔」，故經常被欺凌，Nancy大Coco五歲，試過走到學校，向欺凌Coco的同學大喝：「再蝦我細妹，我打你兩巴！」大姐更威猛，試過替Coco搶回排球，揪起比她高大的男仔衣領。Coco說：「我比較易畀人蝦，不過試過Nancy跌倒畀同學取笑，我嗰刻好嬲，走過去鬧人唔准笑我家姐，我哋三個互相維護嘅心好重。」

場地：Dance Union