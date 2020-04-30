東方日報C1：朱智賢出軌死撐「抽離唔到」

前港姐朱智賢偷食人夫黎振燁「潛水」後，最終在男友謝東閔陪同下蒲頭謝罪，她全程爆喊講足六次「對唔住」，更自爆抽離不到角色才犯錯。而謝東閔將罪名攬上身，自責疏忽導致女友出軌。千夫所指的黎振燁跪求復合成功，並承諾不會再偷食。

連日來因偷食事件拒絕露面的朱智賢，苦苦哀求男友謝東閔「補鑊」下，昨日終於成功打動對方，與她一起於電視城開記者會作出交代。約4時半，兩人以一黑一白打扮現身， 全程表現傷心，先企定定讓記者拍照。謝東閔率先發言，聲音沙啞兼語帶咽哽說：「我今日決定咗企出嚟陪佢嚟呢個記者會，因為我都好擔心佢，承唔承受到呢種壓力，其實佢已經將成件事來龍去脈講咗畀我聽，我亦都知所有嘢，現階段陪佢走過呢一關。」

說罷，他低下頭忍着淚並責怪自己：「可能其實佢一時間迷失，不過我覺得我自己⋯⋯都有少少責任，可能我成日掛 住工作，疏忽咗佢⋯⋯我想講，佢其實係一個好勤力嘅演員，希望大家可以畀機會佢，自己反思吓。」隨後望着朱智賢說：「嚟緊將來可以繼續畀心機工作。」說到此 處，朱智賢伸手翹男友手臂然後再十指緊扣。

六度道歉 愧對家人

殘爆的朱智賢接着發言，期間連講六次對不 起：「首先我要講嘅，我要講嘅係對唔住，令大家失望對唔住，我知自己做錯，我對唔住錫我嘅人，對唔住畀機會我嘅人！（深呼吸）我辜負咗你哋，辜負咗公司，呢度我想同喺呢件受傷害嘅人講聲對唔住，真心對唔住。」說罷兩人對望並站起來，謝東閔搭着朱智賢膊頭離開，現場有記者追問她會否向黎太道歉及有否聯絡黎 振燁？她都未有回答，而一直站在記招門外的無綫高層樂易玲亦沒有回答傳媒問題便離開。

其後，兩人再接受《東張西望》訪問，朱智賢邊喊邊剖白「出軌」內幕，全因拍《食腦喪B》時抽離不到：「覺得自己經驗唔夠，唔夠專業搞成今時今日咁樣，我覺得自己抽離唔到個角色，好多謝Brian（謝東閔）喺呢段時間陪住我，因為我知道佢其實承受咗好多，比我更加難受更加痛苦。」期間談到家人：「我最想同屋企人講對唔住，好唔想因為我自己嘅事影響到屋企人，記得我即時Send短訊畀爹哋，我好驚影響到佢！唔想屋企人畀人講閒話！同埋我好想同劇入面嘅演員講對唔住，仲有監製講對唔住，因為我嘅唔專業而連累到大家，我以後會做番好啲，希望大家畀個機會我。我真係好後悔、好內疚，我都接受唔到自己犯呢個錯。」謝東閔則繼續力撐對方：「盡量唔使工作嘅時候會陪佢多啲，因為呢段日子都唔係咁易過。」

三劇在手 無綫焗幫「洗白」

有指無綫今次願意幫朱智賢「洗白」，全因女方有三部劇 未上，包括《愛美麗狂想曲》、《踩過界II》及《食腦喪B》！ 經歷去年黃心穎事件，無綫要將她有份演出的劇集《法證先鋒IV》重拍，損失慘重，為免重蹈覆轍，故安排朱智賢與謝東閔開記者會交代，望事件可以慢慢降溫。

雖然朱智賢認錯，但網民一面倒插她一直不認謝東閔是男友，直至出軌爆煲卻找對方以男友身份幫手「補鑊」，認為她不負責任，又指謝東閔「太傻」太委屈，網民留言「原來 謝生戴帽係冇感覺！」及「仲慘過馬明！謝東閔咁都走出嚟 原諒！」

黎振燁跪求孕妻獲原諒

「偷食」事件另一男主角黎振燁，據知事後已第一時間向下月臨盆的太太認錯，道出事情始末，並搬回黃大仙家中跪求對方原諒。黎太念及多年感情，最終決定原諒丈夫，攜手走過這段艱苦日子。無綫原本安排兩人齊齊現身記者會，有指黎太不想做「大龍鳳」而甩底，但其實是她昨早突感肚痛不適，因BB安全最緊要，兩人決定先留家休息。夫婦亦計劃待BB出世後，返回黎振燁父母長沙灣家中坐月，好讓有所照應。

仍有10年長約

事業漸見起色之際突然180度逆轉，黎振燁向朋友訴苦，表示明白所有事情都是自己的錯，要回復公司信任絕非一朝一夕的事，近日惟有留家反省，並向太太及友人承諾不會再發生桃色事件！黎振燁剛於3月加簽無綫5年，合共仍有10年長約，故黎太現今很擔心丈夫未來的工作安排。

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