鄧佩儀三餐靠接濟　搶食洪永城大肉腸

藝人鄧佩儀（Gloria）、羅仲謙與洪永城日前在土瓜灣拍攝無綫新劇《陀槍師姐2020》。洪永城「萬歲」一箱零食， 戲中扮演餐廳老闆娘的Gloria及謙仔，不約而同「鍾情」大肉腸，即時吃得津津有味！

平日不愛下廚的Gloria笑言在鏡頭遷就下卻化身「廚神」：「依家有疫情都引唔到我煮飯，平日三餐係靠住喺附近嘅姨媽同爸爸『接濟』，搵到另一半嘅話，相信係唯一機會令我改善廚藝嘅方法！」

對於在即將播出的《降魔的2.0》中，與好友胡鴻鈞展開一場「轟烈的戀愛」，她說：「真係未試過咁轟烈，而且咀戲連場，我唔介意同佢『情侶檔』出騷搵錢㗎！」

講到日前出生的囡囡，謙仔坦言改名會親力親為：「偏向尊重長輩嘅決定多過搵高人指點，不過暫時未有idea。本來諗住同太太上育兒班學湊女，點知疫情下取消晒，好彩外母上過陪月班，幫到手。」

囡囡相當好腳頭，謙仔疫情下仍「劇接劇」，他說：「完咗呢套會休息兩、三個星期先再開下一套，屆時可以享受父女樂。」

而身為旅遊達人的洪永城自去年11月後未有出埠，過去幾個月靠上網睇旅遊片「止癮」，他說：「疫情過後會同女友先去日本。其實依家我上網訪問世界各地朋友，睇吓佢哋嘅防疫情況，拍成短片喺自己嘅頻道分享，覺得幾有意義。」