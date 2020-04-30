難忘與「女兒」分開　金泰希心痛唔敢睇劇本

去年為韓國男星Rain誕下次女的40歲靚媽金泰希，相隔5年的復出劇《再見媽媽又再見》，她接受東網訪問時，指相隔近五年再拍劇，能藉着這麼好的連續劇將溫暖和有意義的內容傳達給大家，對她來說也是很有意義和值得感謝的時間。

問到拍攝現場的趣事時，她就回想拍攝第一集在大馬路上對着天空大聲埋怨和大哭的場面：「知道女兒原來是因為我才會看到鬼之後，因悲傷和憤怒而大哭起來的一場戲，但那場戲之後就要接着拍第二集我突然變成人之後，開心地淋着雪跑去抓着路人問是否真的看到我的一場戲，那時候大約有300位臨時演員在同一個地方一起拍攝，他們見到我大哭後突然開心地跳來跳去，好像覺得我是瘋子一樣。」

談到最難忘的場面，金泰希便指是第16集要留下女兒棲旴，然後離開的那場戲：「拿到第16集的劇本時，那場戲讓我心痛得無法讀下去，所以整集劇本我都沒有讀那一段，就在拍攝之前才在車上為了背台詞而熟讀劇本，好不容易才把那場戲拍完，但在前往下一個拍攝地點時，我還是在車上不停地哭。」她又大讚飾演童星徐宇振十分適合棲旴這個角色，是拍攝現場的開心果，演戲的樣子十分討人喜歡。

金泰希又表示記得之前來港宣傳時，粉絲都很熱情地歡迎自己，令她十分感動，也透過旅遊讓她留下美好的回憶，雖然因為疫情關係而尚無來港見粉絲的計劃，但會祈禱疫情快些控制下來，可以有機會跟大家見面，又感謝大家喜《再》劇。