安祖蓮娜悼念舊拍檔印度影帝伊凡卡漢

印度影帝伊凡卡漢（Irrfan Khan）昨日於孟買醫院離世，終年53歲，曾與他於2007年電影《A Mighty Heart》合作的美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）悼念表示：「他作為演員的大方之處非常出眾，與他一起拍攝的所有場面都很愉快。我記得他投入的熱誠，還有他的微笑。我向他家人、朋友、在印度以至全世界的影迷，送上慰問與同情。」

執導伊凡卡漢參演2008年電影《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）的英國導演丹尼保爾（Danny Boyle）悼念表示：「伊凡是個出色的演員，亦是製作《一百萬零一夜》過程中一個重要人物。他的角色戲份不多，而在劇本看起來更是微不足道。但伊凡看到可以引導觀眾的機會，以他的尊嚴、典雅、魅力、智慧與冷靜，帶領觀眾穿越像填字遊戲般的電影。」

美國男歌手Nick Jonas的印度女星妻子Priyanka Chopra，曾與伊凡卡漢合作印度電影《7 Khoon Maaf》，她於社交網站Twitter上載兩人同場劇照悼念，留言表示：「你為所有作品帶來的魅力實在是魔法一樣。你的才華為很多人在很多方面鋪設一條通道。你是我們很多人的啟發。伊凡卡漢，你將被深深惦記。向家人送上慰問。」她又在Instagram寫到：「世界會永遠記得你的遺贈。你像戰士般戰鬥過。安息吧朋友。」