【加入韓團】莊錠欣渴望挑戰拍武打片

童星出身、曾拍《On Call 36小時II》等無綫劇集的21歲女星莊錠欣（Elkie），2015年通過韓國Cube事務所的海外公開選秀比賽，2016年加入韓國女團CLC，在隊中擔任領唱，她於2018年推出首張親自包辦曲詞的單曲《I Dream》，最近更公開翻唱女歌手IU的韓劇《愛的迫降》主題曲《Give Youy My Heart》，獲得不少好評。

Elkie接受東網訪問，自爆是《愛的迫降》的忠實劇迷，該劇已成為她最喜愛的劇集，並表示打算偶爾上載一些唱歌影片作為禮物送給粉絲，歡迎大家推薦一些適合她的歌曲，讓她參考。問到寫韓文歌詞時有否遇到困難時，她便表示很喜歡以韓語表達自己的感受，平時也會看韓文書和詩，所以寫歌詞時不會太難，又透露在這段時間寫了幾首不同風格的歌曲，但未知甚麼時候有機會跟大家分享。

演技方面，Elkie指她過往的角色都是以「傻白甜」為主，如有機會，也想演一些比較成熟的角色，亦想挑戰拍武打動作片，更笑言自己隨時準備上場。問到身在異地會否很想念香港美食，她便表示偶爾也會尋找一些香港餐廳，最近更發現了一家賣燒味的餐廳，平時亦會親自下廚：「基本的炒小菜都可以，但最拿手的應該是西餐，例如煎牛扒和正宗培根蛋麵，還有最近剛嘗試的pancake，沒看食譜沒有按量就隨心做的，成功了所以非常開心！。」