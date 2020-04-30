華麗變身！Aka玩復古女人味濃

女子組合Super Girls隊長Aka （趙慧珊 ）原打算於年初拍攝全新的一輯造型相，由於新冠肺炎疫情影響要延期，近日她終於到灣仔為造型照拍攝開工，她說︰「舊年已經計劃，想影一輯同之前好唔同嘅相，之前都擔心因為疫情會取消，雖然比原定計劃遲咗幾個月，但好開心可以順利完成。」今次拍攝Aka事前做足防疫措施，帶定消毒水化身「清潔工」和工作人員於開工前清潔現場，她說︰「喺疫情下去拍嘢，我帶咗消毒水同酒精噴霧，所有地方大家拍攝前都消毒得好徹底，希望大家工作時都安全。」

當日Aka拍攝了10個造型，以懷舊復古為主題，她笑言是女人味最重一次︰「呢次嘅造型係復古，華麗之餘比較隨性，平時自己係短頭髮，男仔頭比較爽朗，今次就駁咗長髮，女性味重啲，想同大家分享唔同嘅一面。」

她還出動了近6位數字的復古長裙︰「呢條裙我超級鍾意，我問時裝師幾錢，先發覺超級貴近6位數字，着完後我就變得好斯文，唔敢周圍郁，因為條裙好貴，怕整污糟或者整爛。」此外，為了今次的拍攝，Aka直言已戒食最愛的消夜近一個月，又留在家中勤力健身，笑言：「驚拍攝時着唔落。」