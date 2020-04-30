曾遭老公背叛！吳若希諒解：我感情都精彩

藝人吳若希為無綫節目《姊妹淘》錄影，提到有關朱智賢背男友謝東閔偷會人夫黎振燁一事，跟他們同公司，又曾被「背叛」的吳若希以過來人身份說：「當事人太大壓力啦…不過感情如能夠經歷呢個風波，兼捱過到嘅話，就會好穩陣。（過來人？）係呀，我都好精彩，自己都生活幸福，老公曾經都好多秘密，作為藝人另一半，總會有被踢爆機會，好彩我哋拍拖冇耐，佢就被人爆晒啲嘢出嚟，而我就好大方，好諒解去面對，所以大家可以繼續呢段感情。」

講回《姊妹淘》節目主題是婦女尿滲問題，她笑言自己暫時冇事：「依家社會開放咗，婦女病話題已開放討論，台灣女歌手陳嘉樺（Ella）都係咁，可以用激光醫治，甚至市面上有收陰機之類，收陰都係要探討嘅問題，有不過我暫時冇事，但預防勝於治療。」

目標生3個

提到生小朋友，她坦言想再追：「奶奶都話生女好，我自己都係咁諗，老公就冇所謂，目標係生3個，但住屋方面就想大啲，諗過移民㗎，如澳洲或多啲空間感嘅地方，所以我都開始搵樓，依家住緊嗰陣空間感唔夠，睇緊郊外，好似啲村屋有花園會啱啲。（租定買？）租好啲，我自己都係業主，零回報，反而投資基金有4厘回報更划算。」