《古惑仔》最後一期！謝天華：唔代表完結

由本港著名漫畫家牛佬主編、曾被改編成多部電影的《古惑仔》，正式跟港漫說再見，推出的第2335期是最後一期，終結廿八年行走「江湖」的生涯！1992年創刊、表達江湖情義的《古惑仔》，為不少港人的集體回憶，1996年開始更被改編成多部電影，包括《古惑仔之人在江湖》、《古惑仔2之猛龍過江》等，並由鄭伊健飾演「陳浩南」、陳小春飾演「山雞」、謝天華演「大天二」等，令本地影壇掀起一片「古惑仔」熱潮，同時更令鄭伊健攀上事業高峰，他主唱的《友情歲月》蔚為經典。而《古》中的人物也被拍成多部外傳電影，如「十三妹」吳君如主演的《古惑仔情義篇之洪興十三妹》，就連謝霆鋒也在《新古惑仔之少年激鬥篇》中飾演「陳浩南」的少年版。

「大天二」謝天華接受東網訪問，說不知道《古》的終結：「當然覺得可惜，因為始終係本地創造嘅漫畫，以我所知真係好多讀者捧場，其實又唔代表完全完結，因為仲有《古惑仔》嘅電影喺度。」不少網友得知《古》終結，紛紛留言表示不捨，感到心如刀割，猶如失去相識多年的朋友般，更感謝牛佬給他們快樂的成長回憶。而《古》版權經理人Jack Lee發文感嘆「心中有一股想哭的衝動 」，但相信《古》重返的一天。