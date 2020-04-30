胡鴻鈞入廚做暖男　甜品冧爆蔡思貝

藝人胡鴻鈞日前與歌手好友們JW（王灝兒）、菊梓喬等齊齊為袁偉豪（Ben）、周柏豪主持的無綫節目《兩個小生去Camping》擔任嘉賓。眾人由朝拍到晚，現場準備充足，既有「自搭」車房，又有軍用帳幕，期間，柏豪以結他為大家伴奏高歌，之後他們亦齊齊透過投射機、Speaker於營內唱K，感覺十分新鮮。

胡鴻鈞於此行大展廚藝，他說：「我同Ben仲負責烤鴨。（你都有份烤？）我梗係有份整啦！最近我仲變身為甜品達人，喺網站上載整甜品嘅片，都拍咗幾集，之後會陸續播，所以我依家係『暖男甜品達人』嚟㗎！」說到拍拖自然愛「甜」，問他有否將親手整的蛋糕給緋聞女友蔡思貝食時，他謂：「我有攞返屋企畀屋企人食！」

螢幕初吻獻袁偉豪

問到他有否品嘗Ben的拉花咖啡時，他說：「我有叫到㗎！但係拍攝過程都好緊湊，所以冇時間，不過之前拍《棟仁的時光》時，因為有個主景喺Cafe入面，所以只要喺嗰個景開工，佢都會拉花畀大家飲，所以我都曾經有幸飲過。」他還笑言自己的螢幕「男」初吻都是拍攝該劇時獻了給Ben。