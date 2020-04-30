一年內娶莊思明！楊明迎接40歲準備做老竇

現年39歲的楊明接近不惑之年，自嘲年紀大，希望在變大叔前迎娶女友莊思明，他說：「年紀大開始要Keep，希望未變成大叔嘅四十歲前結婚，希望盡快啦！有樣肯定嘅係結婚之後會盡快生BB，因為我哋都好鍾意小朋友，但係要調節心態，依家仲係傻更更。」

楊明在無綫新劇《機場特警》中身形弗到漏，他坦言操肌最困難是戒口，更自爆有「偷食」，他笑說：「操肌真係辛苦到呢，仲要食『擦紙膠』烚雞胸肉，又冇味又乾，捱咗四五個月，但係自己又唔係好規律，都有偷食，有晚開工好攰、冇乜精神，就食咗隻雞髀，真係好滿足，但係偷食完抺嘴，成嘴油又開始後悔。」

張振朗好冤氣

劇中楊明與張振朗的兄弟情hehe味濃，擦出火花，但原來兩人是首次合作，他說：「同佢好有火花、好鬼冤氣，一埋位就撻着，當咗佢細佬咁，我哋又一齊操肌呢。」

此外，在疫情下楊明開設的燉湯店生意大跌八成，蝕到入肉，慶幸有政府措施支援，加上業主減租、外賣幫補，希望能捱到大半年，待疫情過去，他說：「以前都做過其他生意，但係今次嘅考驗係最大，希望捱得過。」