黎振燁拖大肚妻蒲頭　自爆霧水緣幾個禮拜玩完

有婦之夫黎振燁偷嗒拍檔朱智賢，形象插水一鋪清。黎振燁潛水4日，昨日（4月30日）終於蒲頭，與大肚老婆孖住出街，突然賤男變暖男！

早上10時許，他與老婆齊齊穿上黑色「情侶裝」，搭的士往父母寓所長沙灣海麗邨。黎振燁孭住大型行李袋，又拖又攬老婆，還幫太太掹衫，似乎夫妻關係暫時雨過天青。

黎太：念在有小朋友

「受害人」黎太面對記者顯得頗為緊張，問到是否原諒老公，她點頭說：「發生呢啲事，正常人都會嬲，但依家念在我哋有小朋友，同埋咁多年感情⋯希望佢公司都睇到佢咁多年付出，畀多次機會佢。」問到朱智賢於記者會上未有向她道歉，被網民插爆，黎太表示：「道唔道歉都唔緊要，我都擔心佢情況，希望佢快啲冇事啦！」

「我可以抽離角色」

黎振燁被問到事後有否與朱智賢聯絡，他表示沒有，亦因照顧太太，沒有收看朱智賢和謝東閔的記者會，他更口快快自爆這段霧水緣只維持了數星期：「講到尾都係我唔啱，唔應該畀藉口自己，依家最緊要希望佢（太太）心情及身體狀況好番。嚟緊相信我都會有段幾長嘅時間休息！」因為跟朱智賢拍劇集《食老喪B》撻着，問是之後是否可抽離角色？他說：「相信我可以抽離，做番幾個禮拜之前真正嘅我。（即係同朱智賢只開始咗幾星期？）唔係好長囉。」

一人做事一人當

問是否已完全獲得太太原諒，並承諾不會「重覆犯錯」，他說：「老實講，發生呢啲事係咪一時三刻、或者三兩日就可以可以完全冇事呢？咁我哋又唔可以輕易當冇發生過，畀啲時間太太，希望佢可以完全消化到件事，之後釋懷原諒我。（以後一定唔再發生呢啲事？）我覺得唔係口頭上承諾就得，要行動嚟畀太太睇。有啲事情人生中發生一次就夠，呢啲事一次都嫌多。」他又表示希望一人做事一人當：「禍不及妻子，大家唔好騷擾太太，畀佢喘息空間準備生產，唔該晒！（BB仔定女？）仔嚟。」

做心理準備消失幕前

談到會否擔心無綫長期雪藏、甚至放棄他，他不諱言：「我都覺得自己未必有機會再喺幕前演出，但小朋友就嚟出世，唔可以冇嘢做，就算體力勞動工作我都要做，要搵奶粉錢。如果公司放棄我，我都唔可以放棄我自己。」