東方日報C1：黎振燁得大肚老婆代求情

藝人黎振燁日前被爆搭上新劇拍檔朱智賢，形象直插谷底，出事之後，黎振燁用盡方法挽救婚姻，終獲太太原諒！昨日兩公婆結伴外出， 黎太首度開腔撐夫：「畀多次機會佢！」直言已原諒老公之餘，還大方祝福朱智賢！黎振 燁自知今次難翻身，直言為了養家，已作最壞打算，不排除 「轉行」做體力勞動工作！

偷會事件曝光後，朱智賢前日在男友謝東閔陪同下出席記者會認錯，原本有指無綫安排4位主角見傳媒，但黎太甩底，令黎振燁頓成「棄將」！一直未有露面的黎振燁，昨晨約10時被發現與太太穿上黑色情侶裝乘的士現身父母海麗邨寓所附近，他孭住大型行李袋拖實腹大 便便的太太，當發現記者在場，即表現愕 然，一度婉拒受訪。

與朱智賢冇聯絡

由於等過馬路關係，二人避無可避， 「受害人」黎太面對記者有點緊張，但點 頭承認決定原諒丈夫：「發生呢啲事，正 常人都會嬲， 但依家念在我哋有小朋 友，同埋咁多年感情……希望佢公司都睇到佢咁多年付出，畀多次機會佢。」當問到朱智賢於記者會上未有向她道歉而被網民插爆，黎太亦大方說：「道唔道歉都唔緊要喇，我都擔心佢情況，希望佢快啲冇事啦！」

至於黎振燁被問到事後有否與朱智賢 聯絡，他表示沒有，而前日因照顧太太沒 有看記者會直播，更口快快自爆這段「霧 水情」只維持了數星期：「講到尾都係我唔啱，唔應該畀藉口自己，依家最緊要希 望佢（太太）心情同身體狀況好番。嚟緊 相信我都會有段幾長嘅時間休息。（係咪拍《食腦喪B》抽離唔到角色？）我相信 自己可以完全抽離，做番幾個禮拜之 前真正嘅我。（即係同朱智賢只開始咗幾星期？）唔係好長囉！」

出軌「一次都嫌多」

問到是否完全獲得太太原諒， 並承諾不會重複犯錯，他無奈地 說：「老實講，發生呢啲事係咪一時三刻、或者三兩日就可以完全冇事呢？咁我哋又唔可以輕易當冇發生過，畀啲時間太太，希望佢可以完全消化到件事，之後釋懷原諒我。（以後一定唔再發生呢啲事？）我覺得唔係口頭上承諾就得，要行動嚟畀太太睇。有啲事情人生中發生一次就夠，呢啲事一次都嫌多。」他希望「一人做事一人當」：「禍不及 妻兒，大家唔好騷擾太太，畀佢 喘息空間準備生產，唔該晒！（BB仔定女？）仔！」

搵奶粉錢乜都要做

談到會否擔心被無綫長期雪藏、甚至放棄，黎振燁不諱言：「我都覺得自己未必有機會再喺幕前演出，但小朋友就嚟出 世，唔可以冇嘢做，就算體力勞動工作我都要做，要搵奶粉錢。如果公司放棄我，我都唔可以放棄我自己。」

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