【星爺麻鬼煩？】田雞肥仔聰爆《少林足球》秘聞

「金像經典，由我嚟選！」東網邀到一百位藝人選出金像獎經典電影No.1，結果由周星馳集編、導、演於一身的電影《少林足球》以30票奪得！星爺與眾師兄弟一定非常高興，日前三師兄田啟文（田雞）以及六師弟林子聰（肥仔聰）接受東網訪問，大談拍攝該片的三大秘密！

「神秘演員」慘被Cut走

第一個秘密大家一定唔知，田雞先爆該片其實有位「神秘演員」，但因周星馳最終換了另一段「汽車維修員」馮勉恒的戲，令這位「神秘演員」慘被Cut走，原來他就是林盛斌（Bob）！田雞說：「Bob當時啱啱喺外國返嚟，搵咗佢拍沙地一場踢波戲，本來拍好晒OK咗，但星爺諗諗吓又Cut咗佢，改咗汽車維修員嗰段，呢部應該係林盛斌第一部戲，但冇人知。」肥仔聰補充：「其實有問過佢，願唔願意留多幾個月再試，但因為佢要返電台，所以冇辦法留低。」

肥仔穿崩位從來冇人知

第二個秘密就是「穿崩位」，肥仔聰說：「唔少人同我講睇咗幾百次呢套戲，但佢哋都睇唔到入面有個穿崩位，就係我拍嘅時候曾經因為斷威吔跌傷隻腳，所以尾場成班師兄弟衝出去踢波嗰場，我係冇跑到，因為根本跑唔到。但鏡頭一轉，我又喺個球場上，好似鬼影變幻球咁突然出現，真係要非常留心先會睇到。」

星爺翻兜加場口冇人敢出聲

第三個秘密，就是周星馳認真帶來的麻煩！田雞與肥仔聰指當年電影開拍，先在珠海拍攝「大師兄」黃一飛的酒吧戲份，竣工後，大隊飛上海繼續拍，但因為周星馳「念念不忘」總覺得酒吧戲份尚有發展空間，所以一聲令下，大隊又翻兜撲返珠海重新搭景再拍，不惜工本之餘，亦盡顯星爺拍戲的霸氣，每個細節執到正，笑片都拍得非常細緻認真！