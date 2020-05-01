【金像經典由我選】實至名歸！百星最愛發哥蕭芳芳

「金像經典，由我嚟選！」東網邀請一百位藝人嚴選金像獎經典，影帝、影后之爭戰況相當激烈，各候選人都有擁躉瞓身支持，經過一輪點票，結果終於誕生！「影帝中的影帝」由史上最親民的「戲神」周潤發憑電影《英雄本色》以45票奪得！「影后中的影后」則由極受觀眾愛戴的蕭芳芳憑《女人四十》以41票贏得，兩位均是圈中公認好戲之人，今次獲選可謂實至名歸！

縱橫影壇47年的周潤發對於獲選，笑稱全靠自己好運：「好多謝大家對我嘅愛戴，其實我係好運，喺唔同年代嘅電視、電影都有好嘅角色畀我去發揮，如果冇出色嘅編劇、導演以及台前幕後嘅工作人員付出，我一個人做鬼都唔靈啦！」

周潤發入行至今，演過無數經典角色，問他最愛哪一個？他竟「驚爆」自己連一集《上海灘》都沒看過：「八十年代初嘅《上海灘》，因為當時要拍嚟同對台搶收視，一邊拍一邊出街，我哋日拍夜拍，邊有機會望吓自己嘅演出吖，所以到依家我一集都未睇過㗎！」雖然日以繼夜的拍攝，令發哥難以去細記每一個角色，但有些珍貴的片段，發哥則永遠記着：「我每做完一個角色就會將『佢』拋諸腦後，『佢』喺鏡頭面前做過啲乜嘢、講過啲乜嘢對白，我完全delete晒，留低只有同一班工作人員嘅美好回憶。」

「影后中的影后」蕭芳芳獲很多藝人擁戴，張達明更大讚芳芳姐神級演出，睇到佢眼濕濕！一向幽默的蕭芳芳先以《胡不歸》的唱詞來形容自己的心情：「我嘅心又喜，我嘅心又慌！」之後再表示：「感謝咁多位同行對我嘅厚愛，你哋真係將優秀嘅『中國傳統文化』發揚光大，呢個文化是甚麼？依家我深深感受到，就係『敬老』呀，哈哈！」