醉酒做直播踩前輩　Hongbin宣布暫停演藝活動

韓團VIXX成員Hongbin今年3月醉酒做直播，批評及嘲諷前輩組合SHINee、EXO與INFINITE的歌舞，又嫌棄女團Red Velvet的歌曲不夠大眾化，期間他更當眾舉中指，其言論引起大批網民不滿，雖然他其後已透過直播及社交網道歉，但不少網民都不收貨，粉絲更要求他退團，而Hongnin其後已中斷網上直播活動，所屬的Jellyfish事務所今日正式宣布Hongbin將暫停演藝活動。

Jellyfish事務所今日透過VIXX的官方粉絲網站發文，指與Hongbin經過充分的商議後，已決定中斷他的網上直播，而他亦暫時停止演藝活動，並會為再次與粉絲見面做好準備，事務所又表示對於網上的誹謗、性騷擾、散布謠言、侮辱及損害名譽等留言及文章，他們一直有留意，現正透過律師採取法律行動。

Hongbin今日亦公開親筆信向粉絲道歉：「很抱歉令陪伴了我們那麼久的粉絲們失望，因為不知道要如何表達，所以到現在才給大家寫信，再次向因為我的輕率行為而受傷害的藝人和粉絲們致歉，我今後不會再在大家面前做羞恥的事，我會暫停直播節目，很抱歉帶給大家麻煩。」