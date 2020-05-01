早前公開戀情　27歲惠林7月嫁跆拳道選手

韓國女團Wonder Girls的27歲前成員惠林最近公開戀情，與交往7年的33歲南韓極限跆拳道選手申民澈亮相真人騷節目《羨慕就輸了》，在節目中大晒恩愛。

今日有消息指二人將於今年7月5日結婚，知情人士向韓媒透露：「已經拍拖多年的二人最近已經選定結婚日期。」所屬的rrr事務所亦承認消息：「二人將於7月5日在首爾舉行婚禮，兩人已經交往了一段時間，所以很久之前已在談關於結婚的事，但因為疫情關係，一直未能定下日子。」對於有網民懷疑二人是奉子成婚，事務所就否認惠林懷孕的傳聞：「他們都很熱愛工作，所以暫時也會專注在各自的工作上。」

在韓國出生的惠林因父親工作的關係，曾在香港居住一段時間，其父是最高級九段黑帶的跆拳道大師，她於2007年通過JYP事務所的選秀，回韓當練習生，並在2012年加入Wonder Girls，組合於大前年解散，今年與JYP事務所約滿的她，3月簽約前隊友友彬創辦的公司rrr娛樂。而申民澈曾獲得多個跆拳道項目的獎項，他開設了「Mirme Taekwondo」教授跆拳道，並將跆拳道、武術及舞蹈結合成藝術公演。