小豬開記招耍冧？金牌經理人爆料後遭恐嚇

台灣舞王羅志祥（小豬）被內地網紅舊愛周揚青爆料長期愛偷食兼「多人運動」，唔少人藉此食花生，愈爆愈多醜聞。就好似曾為剛出道嘅張栢芝擔任經理人嘅陳孝志，日前大爆小豬十幾年前私下約佢旗下藝人葉安婷不果，對方卻封殺佢旗下所有藝人，尋日佢又出post指收到小豬好友死亡恐嚇！

佢留言：「昨天接到#羅志祥好友電話，說跟羅志祥15歲就認識多年好友，說羅很有勢力在台灣，我回答那又如何！關我什麼事！我為何要擔心，對方說我可能不知道狀況！說真的，我覺的很好笑，我在這行30年多大的勢力、我又不是沒見過、想當年我一個人去香港內地打拼時候什麼什麼都遇到過，為了當時為了我自己的女藝人，辦桌都有過....」而對方最後疑似發出死亡恐嚇：「最後對方還說萬一被開槍我都不知道怎麼死的⋯⋯真是很想笑。」佢叫對方唔好再提及小豬嘅名：「最後我告訴對方不要再提他的名字，因為他不就是個#假面超人。我沒有把它放在我的人生當中，也不想這次事情影響我對人生的規劃，因為我還有很多正能量的事要做。」

不過，陳孝志之後又出post，改口風表示從來冇被恐嚇：「1：我從頭到尾沒説我被恐嚇，2：當時我內文也說了對方跟我說是替我擔心，但卻又說是我做的不對、跟那些內容對畫、我也說了到此為止！」

被飛出內地節目《極限挑戰》及《嗨唱轉起來》嘅小豬，有傳佢將會舉行道歉記者會，不過小豬行蹤依然成謎，相反周揚青似乎心情唔錯，keep住更新社交網，同網友分享食好西嘅相片。

桃色風波另一主角「蝴蝶姐姐」愷樂，今日又有爆料指佢當年為加入小豬旗下，背叛捧紅佢嘅經理人，原本約定約滿後回復自由身，會搵對方再合作，點知打完齋唔要和尚，以小豬答應幫佢出碟為由，簽畀小豬公司。