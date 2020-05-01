朱智賢被Foul！無綫5小花隨時踩住上

《東張西望》主持朱智賢因與黎振燁有段霧水情，形象受損。有傳公司將暫停她手上工作。不過，其實無綫人才輩出，不少小花才華洋溢甚有睇頭，絶對有機會成功彈出。

（一）現年26歲的蔡嘉欣為《2019年參與香港小姐競選》成功入圍進身五強，雖大熱倒灶，但卻成為最先一位獲無綫垂青加入節目《姊妹淘》做主持。加上她本為當紅網紅，口齒伶俐，相當有潛力。

（二）26歲何依婷為《2017年度香港小姐競選》亞軍，樣子甜美加上學歷取勝，她2012年考入香港城市大學商學院，曾赴美國史丹福大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生，2016年更以一級榮譽學士學位畢業。早前在電視劇《機場特警》中晒腿坐楊明大髀，表現出色，深受觀眾歡迎。

（三）27歲伍樂怡同樣參選《2017香港小姐競選》入行，雖未有名次但形象相當討好，憑着可愛甜美笑容，被網民選為「民選港姐」。她亦獲公司重用，亦曾與過節目《安樂蝸》和《3日2夜》，有一定演出經驗。

（四）25歲何泳芍參選《2018年度香港小姐競選》入行，熱愛水上運動令她擁有一身古銅色健康肌膚，形象健康鮮明，現更加入《學是學非》做「是非精」，形象活潑，口才了得，相當入屋。

（五）27歲陳詩欣來頭不少，身兼曾任模特兒、歌手和主持，多材多藝。演出經驗相當豐富，參與過《姊妹淘》、《3日2夜》、《男人食堂》、《Music Cafe》、《學是學非》，被受公司力捧之小花。