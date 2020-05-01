同林溥來成最萌身高差！薛家燕變45吋長腿

由薛家燕主持的電台節目《開心大派對》於5月進行大革新，為節目增添新元素。日前她率領節目中其他主持人范振峰、思敏及生力軍Patrick Sir（林溥來）拍攝宣傳片段。在拍攝期間，皆因Patrick sir熱愛運動，亦曾經是籃球隊隊員，身形高大魁梧。為減輕「最萌身高差」的情況出現，家燕在大量紙箱堆砌成的台階上行走，驚現45吋長腿的鏡頭效果。

隨後，薛家燕及Patrick sir錄影一連兩集新環節《健康就開心》，節目中Patrick sir問到薛家燕有否玩手提遊戲？亦提及全城熱話的遊戲「動物森友會」，Patrick sir認為在玩此遊戲時可以令玩家有不同的領悟，Patrick sir坦言：「細個好窮，所以細細個已經好畀心機讀書，希望改變到生活。」這個遊戲有如他人生寫照，共嗚感十足。

第二集Patrick sir用一個「笑」字來形容家燕姐，他覺得家燕姐成日「笑」，並指「笑」是一種良藥。家燕十分認同笑指：「我以前有一排唔太開心，冇乜笑，嗰排皮膚都冇咁好，塊面仲黑黑哋色，所以笑真係好緊要，笑多啲，人都靚啲又健康。」及後Patrick sir更主動跟家燕表示識用手指跳十字步，並即場示範，家燕反問：「係喎！但係點解你唔用對腳跳呀？」令大家笑爆。