搵奶粉錢棄用替身　羅仲謙爆囡囡腳趾似提子

剛升任爸爸的羅仲謙與海俊傑為無綫新劇《陀槍師姐2020》拍攝一場深夜追逐戲，期間二人棄用替身，徒手躍過欄杆，各有表現，最後這位新手爸爸三Take順利完成！

談到太太楊怡正於家中坐月，阿謙透露阿怡狀態不俗，身形依舊咁弗，手腳也沒有水腫，皮膚質素更勝從前。問二人可適應當爸媽的生活？他說：「太太每日同囡囡沖涼，我仲學緊，因為驚自己粗魯整親佢，所以都係負責搵奶粉錢先，仲有每日陪囡囡瞓覺同傾偈、影相、拍片，出世到依家影咗成千張，我好鍾意錫佢對腳，啲腳趾仔似提子，好得意，又成日皺眉。」

由於連日來為劇集開工，故每日出門前就會依依不捨，往往會遲到廿分鐘：「我想睇佢食奶、沖涼同換片，依家佢每日個樣都變緊，擔心拍完套劇會錯過咗！所以太太每日拍片同send相畀我睇，囡囡咁快就十二朝，都有食薑醋。（點獎勵太太？）銀行戶口號碼畀佢自己拎錢囉！」

至於海俊傑則表示已率先恭喜阿謙，與太太結婚兩年多的他坦言好喜歡小朋友，不過生孩子的事有待上天安排：「我玩住契女先囉！佢依家兩歲好得意，我成日Po佢啲相，搞到化妝師以為係我個女。」