【準備做阿媽】廖碧兒唔排除翻撻富二代盧啟賢

女星廖碧兒兩年前公開戀上富二代盧啟賢，惟「蜜月期」不足半年，隨住男方連環被爆負面新聞，戀情亦告撻Q，分手收場。不過於碧兒感情的「空窗期」，即使忙於讀書、拍劇及紅酒生意，二人仍不時被目睹約會，一副掟煲唔掟蓋模樣，日前她接受東網專訪時大談感情事，不諱言也想拍拖，享受戀人甜蜜時光。

每一步諗清楚

談到與盧啟賢關係一直糾纏不清，她說：「不嬲冇避過，再見亦是朋友。（翻撻？）不嬲都有呢個講法，唔會限住自己一定唔會。（再一齊會諗多啲？）都係朋友，男仔同女仔可以係朋友。（戀人？）有開心嘢會宣布。（結婚先講？）唔知呢！」坦認近日雙方雖然少見面，仍保持溝通。

問到會否因男方負面新聞影響對他的感覺？碧兒說：「新聞還好，反而我喺呢行怕影響人啫！（受一次傷害仲唔夠？）其實係㗎！所以每樣嘢都會諗清楚。（唔再亂墮愛河？）寧願Keep住好朋友先，重點係夾唔夾同開唔開心。（以前感情路唔順？）人生有開心唔開心經歷，咩關係唔需要理其他人，最緊要雙方舒服。（有復合迹象？）呢啲唔好講住。（現階段呢？）到時有好結果再算啦！」

買屋孝敬父母

由於家姐及弟弟均已婚，亦有小朋友，故父母未有催她早日嫁人，但喜歡小朋友的她，卻笑指已做好準備當媽媽：「有諗過將來未結婚會領養，身邊好多朋友都有咁做，冇問題。」對於父母一直加拿大及香港兩邊走，為免舟車勞頓，碧兒近日已於彼邦物色大屋，好讓他們有個新安樂窩。