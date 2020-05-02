東方日報C1：謝東閔點名怒爆黎振燁：講嘅都係大話

黎振燁認出軌，背大肚老婆與朱智賢交往，雙方先後交代，女方認錯指抽離不到角色，男方則指霧水情緣只維持數星期。不過，黎振燁的言論觸怒了朱智賢男友謝東閔，他於社交網點名鬧黎振燁講大話，不相信謊言可以挽救一個孕婦的心：「我只想說他站出來所說的都是謊言！」

前港姐朱智賢與人夫黎振燁之前因拍無綫新劇《食腦喪B》而真搭上，偷情事件曝光後，雙雙形象破產！繼朱智賢日前與男友謝東閔開記者會「爆喊」交代並認錯，坦言抽離不到角色才做錯事，之後黎振燁亦與大肚老婆一齊受訪，表面上得到妻子原諒的他，突然由賤男變暖男，並以「霧水情緣」形容與朱智賢的關係，表示只維持數星期，相信自己可以完全抽離角色。

「咩大話佢自己知」

不過，黎振燁的言論終觸動了謝東閔的神經，昨日凌晨於社交網留言，直斥黎振燁講大話：「點解一個人用完謊言巧語之後還可以站出來講大話。」更hashtag黎振燁，明顯衝着他而來，火藥味極濃！

記者昨日聯絡謝東閔，問到黎振燁究竟講了甚麼大話？他說：「其實尋晚我係有感而發，但如果一個人再企出嚟都係講大話，如果呢啲大話，可以挽救到一個孕婦嘅心同一個家庭，我會啃咗佢。至於佢再出嚟講嗰啲係咩大話，佢自己知！」再問他在記者會指要為事件負責任，所指是甚麼？他說：「之前我都講咗，可能係之前顧住做嘢，大家見得少咗。」並再三強調相信女友朱智賢，會跟她捱過這段日子。至於黎振燁對於被指「講大話」，他表示沒有回應。

袁偉豪畀Like撐好友

謝東閔鬧爆黎振燁大話精，不少圈中人包括好友袁偉豪、周志文、王卓淇、郭子豪等紛紛畀Like，就算之後有不實報道指他們受無綫壓力，「彈弓手」Unlike，他們即出示「畀Like圖」，有圖有真相，以行動支持謝東閔。袁偉豪受訪時亦直言：「我冇彈弓手喎！」

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