入戲太深！關禮傑愛上張曼玉：當時同太太拍拖

藝人關禮傑在剛播出大結局的《機場特警》飾演「Man Sir」一角，日前他接受電台節目主持人車淑梅訪問時，大談其演藝生涯指第一齣是在《萬水千山總是情》中，飾演汪明荃和謝賢（四哥）的兒子：「導演要我飲杯奶茶，做一個憧憬未來嘅表情，我take 咗十次都做唔到……我其實只懂背劇本，兩位前輩都冇出聲，而我喺好緊張下阻住大家收工，只怪自己不長進。」

愛上張曼玉

他笑言當年在藝員訓練班時，對於角色的掌握實在不及斯斯文文的梁朝偉和多多聲氣的周星馳，眼見其他同學慢慢走紅，令他感到妒忌又自卑，其後執二攤飾演《新紮師兄》中「好姐」一角，他要多謝梁朝偉：「佢從未跟我講甚麼鼓勵說話，但佢用身體語言、實際行動去幫我完成一場喊戲，幫我上到一個位置。」在《新》劇中，他愛上劇中的張曼玉，自爆戲外間中會想念她：「當時已經同太太拍拖，不過拍完戲會專業地抽身，辦法原來是做運動。」

搵埋太太阻止狂蜂浪蝶

1995年關禮傑的大女兒出生，因為去新加坡拍劇而觸怒了電視台要跟他解約，當時歐陽震華還跟他講時笑指：「好彩我走咗佢先至有機會。」入行38年的他至今零緋聞，他又說：「我就是要給太太安全感和信任感。喺國內拍戲會有狂蜂浪蝶，但我唔會畀機會自己，亦唔會畀機會對方，我會主動拒絕對方，同時會叫太太來。女士好敏感，有咩風吹草動一眼就知了。呢啲情況咁多年一定有，但對方見到太太出現慢慢就會走。」