AKB舊將轉行難撈　內田真由美怕疫境冇糧出

女團AKB48多名舊將轉行後發展不俗，但近日因疫情大受打擊。

新冠肺炎疫情下令百業蕭條，日本女團AKB48前成員內田真由美，於2014年借錢5000萬日圓(約362萬港元)，在新宿開設日式燒肉店。她落足心機打理，試過在店內影性感寫真宣傳，又聘請不少冇工開的舊隊友在店內打工，AKB舊將島崎遙香去年亦被發現在店內做兼職侍應。

本來燒肉店生意不錯，但內田昨日接受當地電視節目訪問，透露在疫情下要縮短營業時間，甚至一日只做得一枱生意，令營業額大跌七成，更擔心冇錢出糧給兼職的舊隊友。

前SND48成員光上慧愛蘭，於2012年組合解散後，轉行經營入口食品生意，高峰期營業額達13億日圓(約9428萬港元)。但近日因疫情令不少經她入貨的食肆倒閉，現時便有約14噸的珍珠奶茶材料堆積在貨倉無人問津，令她至少捐失2000萬日圓(約145萬港元)。

熱愛拉麵的23歲AKB前成員梅澤愛優香，3年前開首間拉麵店做老闆，她原定於鎌倉開設的第6間分店因疫情停工，近日更資金週轉不靈，打算申請1000萬日圓(約72萬港元)的免息貸款度過難關。

至於AKB前總監督高橋南昨日與老公結婚1周年，她在社交網公開兩人穿着印上「Stayhome」字樣的情侶T恤合照放閃。