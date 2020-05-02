抗疫慈善音樂會！容祖兒打頭陣自爆多搞作

東華三院「LOVE actually LIVE actually」抗疫慈善音樂會今晚網上直播，由黎芷珊做主持。因為「禁聚令」關係，有些歌手在家錄好片，有些就輪流來到會場表演。打頭陣出場的是天后容祖兒，她唱出《Be True》，期間與多位小朋友進行網上合唱，之後眾人在網上談天，祖兒透露疫情這段期間在屋企多多搞作：「唔可以浪費時間，依家突如其來休息，我有發揮技能，例如做早餐、又玩home jaming，好好玩，雖然環境唔容許大家約出嚟，但可以自娛，唔會白費時間，今次可以同小朋友合唱係意外收獲，好開心，佢哋唱得好好！」

之後陳柏宇（Jason）與囡囡Abigail現身，兩人在家穿上父女裝，一開始Abi沒有望鏡，Jason即搞笑咬囡囡隻手，問到在家怎樣打發時間？他笑言：「湊女好多嘢做，會同佢睇MV同唱歌，佢會睇Bruno Mars嘅MV。」之後兩人合唱幾秒ABC字母歌，並表演唱出《金草莓》，見Abi遞隻蕉給Jason做咪，然後在旁企定定眼仔睩睩聽爸爸唱歌，之後她攞住隻蕉周圍行，又企上梳化跑，十分可愛！Jason又攬狗唱出《別來無恙》。接着林奕匡自彈鋼琴自唱《高山低谷》，並用色士風演奏《孤獨的對岸》。