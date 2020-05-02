蔡思貝撻着胡鴻鈞感酸溜溜？余德丞咁樣講

「陽光型男」余德丞（Dickson）與蔡思貝外形相襯，兩人傳足多時緋聞，但隨住女方被爆傳與胡鴻鈞撻着後，兩人緋聞已暫告一段落，對此他笑言三人是好朋友，之前都有一起食飯、睇演唱會，但沒有八卦兩人的感情事，問到可覺自己是兩人的煙幕？他笑言：「唔會啦，可能因為佢哋冇拍過節目啫，如果佢哋拍節目先，可能變咗我係小三都唔定，所以冇分煙唔煙幕。」而問到被思貝飛起可有酸溜溜的感覺？他笑言：「冇啦，點解會酸溜溜呀？都話兩個都係好朋友。（覺得佢哋襯唔襯？）我同佢襯啲，大把人都係咁講，我講同胡鴻鈞喎！（喺思貝手上搶胡鴻鈞過嚟？）如果我會做歌手，我會邀請佢同我合唱，蔡思貝唱歌唔得，我唱歌還可以。」

而提到Dickson主持的旅遊節目《台北101種玩法》近日播出，第二次主持旅遊節目的他希望做到搞笑貼地的風格，而今次亦會介紹一些較特別的景點，其中一個最難忘的經驗是上台北101大樓最頂層的暸望台：「我哋行埋出去睇台北全景，遺憾嗰日多雲有霧，睇得唔多，但有個奇景，就係當我準備行出去時，啲霧氣已經湧晒去樓梯度，好似置身於仙境。」今次除了拍攝外，問到可有乘機識女仔或有艷遇？他笑言很想有艷遇，自爆甚至特地走到連鎖百貨店，等待專門幫單身男女配對的網紅可會幫他配對：「點知兜咗3個圈佢都冇出現到。（好失望？）梗係失望啦！因為睇佢啲片配對啲人好正架嘛。（想識台妹？）做個朋友冇乜問題，下次去旅行佢可以帶你去玩，呢個係我目的，哈哈。」

講到台妹出名溫柔、樣靚、身材正，問到可符合其擇偶條件？他坦言較着重內在美：「最緊要係心地善良同性格好，要夾得埋，有共同話題可以溝通到，同埋我鍾意短頭髮嘅女仔，但冇話長頭髮唔得。」他亦覺得外國女生成長背景不同，價值觀可能會不同，並坦言接受不到異地戀：「咁遠咁辛苦，我之前中學試過，個女仔喺外國讀書，以前科技冇依家咁發達，所以都有少少可惜同遺憾。（自此唔想再試異地戀？）梗係啦，有陰影。」問到現時單身的他可恨拍拖？他笑言：「唔心急，如果緣分嚟咪嚟，唔嚟都冇所謂，依家都好開心，而且依家唔算好老，可能愈老愈有男人味。（媽咪有冇催你拍拖？）唔會啦，依家事業最緊要，冇事業都建立唔到家庭。」

場地：Tell Camellia