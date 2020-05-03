G奶崔碧珈暗撻老外新歡　騎上身做雙人運動

31歲的「G奶」崔碧珈（Anita）去年底與吳浩康分手，身材惹火的她身邊一直不乏追求者，日前就被拍得與一名外籍爆肌型男現身黃金海岸，疑似有新戀情！

坐完「疫監」的Anita近日頻頻出動，日前下午三時許，穿低胸背心襯熱褲，一身戰鬥格的她與外籍型男坐在露天茶座歎茶，男方酷似超級英雄「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），身形健碩兼手瓜起𦟌，只是比「阿Cap」矮一點！Anita初時獨自呆坐，但見到男方拿着兩杯飲品過來即甜笑，兩人雞啄唔斷，Anita更講到手舞足蹈，相當風騷。

捉手仔練臂力

逗留約半小時後，兩人戴上口罩及手持飲品離開，並行至附近沙灘。當日天氣酷熱，Anita抵達沙灘後即急不及待脫去上衣大解放，露出內裏的紅色比堅尼Top，大騷36G逼爆上圍！不過他們沒有落水暢泳，見「縮水美國隊長」從袋中取出兩條健身繩與Anita一起做運動，Anita做深蹲時，五吋深溝盡現，之後又不停做跳躍動作，視覺效果震撼！她鍛煉手臂時頗為吃力，「縮水美國隊長」即拉着她的玉手，助其一臂之力。

玩人肉層層疊

之後Anita趴低做掌上壓，但動作似乎不太正宗，「縮水美國隊長」見狀即作示範大騷Quali，更叫Anita躺在其背上，女上男下玩人肉層層疊！雖然要承受Anita的體重，但男方輕易做出十多下掌上壓，而且面不改容！做完掌上壓，他已熱到滿頭大汗，但明顯意猶未盡，突然叫Anita騎上他的膊頭，Anita雖略帶驚慌，但依然照做，並用雙腳箝實對方，男方則捉緊她的雙手做深蹲，做了十多下依然沒半點疲態，完全是力的表現！