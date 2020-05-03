邊唱歌邊炒滑蛋蝦仁　蔡一傑忙到甩嘴

歌手JW（王灝兒）演出東華三院抗疫慈善音樂會，在live band演奏下唱出新歌《輕淑女》，之後林欣彤出場，兩人crossover大唱《逃生門》及《忍》。梁詠琪透過視像通話，表示之前從西班牙回港後自我隔離：「探完家人返嚟，都係留喺屋企，保障自己同家人，都有諗辦法令自己過得充實，大人易安排啲，所以就幫小朋友諗，有同佢畫畫、砌puzzle、唱歌跳舞，小朋友有父母陪已經好開心。」她又講到與好友成立了慈善教育基金，這段時間有買口罩送給不同團體，亦有向小朋友提供玩具及小童口罩，之後唱出《花火》。

接着梁漢文與新冠肺炎康復者空手道運動員曾綺婷交流，讓大家更了解康復者的心路歷程，他又自彈自唱《重新做人》。之後蔡一傑大騷廚藝，挑戰首次邊煮餸邊唱歌，邊煮滑蛋蝦仁邊唱出《及時行樂》，期間又興奮扭腰轉身，大開「廚房演唱會」！見他頗為忙碌，掛住炒蛋一時甩嘴，但最後都大功告成！接着到環球樂隊ONE PROMISE演出，又隔空為師姐李幸倪（Gin Lee）jam出《敢》及合唱《和每天講再見》。

而許廷鏗唱出新歌《無力感》，期間又與醫護人員聊天，談及照顧確診者的感受，之後這幾個「醫護樂隊」與連詩雅合唱《到此為止》。壓軸就有楊千嬅及周柏豪合體合唱《背後女人》。