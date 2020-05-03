東方日報C2：崔碧珈騎老外新歡做雙人運動

藝人崔碧珈（Anita）去年12月與歌手吳浩康分手，近日疑火速暗結新歡！日前她穿火辣比堅尼，與「縮水美國隊長」在屯門歎茶兼做雙人運動，兩人大玩人肉層層疊，Anita之後更騎上男方膊頭，Hot爆！

31歲的崔碧珈去年底與吳浩康分手，身材惹火的她身邊一直不乏追求者，日前就被拍得與一名外籍爆肌型男現身黃金海岸，疑似有新戀情！

坐完「疫監」的Anita近日頻頻出動，日前下午三時許，穿低胸背心襯熱褲，一身戰鬥格的她與外籍型男坐在露天茶座歎茶，男方酷似超級英雄「美國隊長」基斯伊雲斯（ChrisEvans），身形健碩兼手瓜起𦟌！Anita初時獨自呆坐，但見到男方拿着兩杯飲品過來即甜笑，兩人雞啄唔斷，Anita更講到手舞足蹈，相當風騷。

紮紮跳超震撼

逗留約半小時後，兩人戴上口罩及手持飲品離開，並行至附近沙灘。當日天氣酷熱，Anita抵達沙灘後即急不及待脫去上衣大解放，露出內裏的紅色比堅尼Top，大騷36G逼爆上圍。不過他們沒有落水暢泳，反而一起做運動，Anita做深蹲時，五吋深溝盡現，之後又不停做跳躍動作，視覺效果震撼！

玩人肉層層疊

之後「縮水美國隊長」示範做掌上壓，更不避嫌叫Anita躺在其背上，來個女上男下玩人肉層層疊！雖然要承受Anita的體重，但男方輕易做出十多下掌上壓，而且面不改容。做完掌上壓，他已熱到滿頭大汗，但明顯意猶未盡，突然叫Anita騎上他的膊頭，Anita雖略帶驚慌，但信任對方，一於照做，並用雙腳箝實對方，男方則捉緊她的雙手，兩人騎膊馬又做人肉層層疊，如此親密「接觸」，熱過沙灘！

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