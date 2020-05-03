分手搞到損手爛腳　梁云菲內分泌失調跌6 Kg

藝人金剛上月被台灣「國光女神」梁云菲（Nana）狠撇，金剛自然傷透心，加上梁云菲分手後火速被發現疑似撻着潛水教練，仲漏夜執好嘢離開金剛屋企，分手真係要狠，皆因今日佢就自爆近日情緒反伏，搞到人生第一次賀爾蒙分泌失調，體重仲急跌6公斤！

佢自尋晚開始就喺社交網同網友玩「你問我答」，當中有網友問佢如果前男友分手後一個月另結新歡兼甫相晒命，對方到底係咩心態，點知梁云菲就好豪氣咁覆對方：「啊？不是分手了？就算他跟你分手後隔一分鐘就結交新的戀情，他也沒錯啊！有句歌詞這樣唱的『愛情來得太快就像龍捲風』！」另又有網友發現佢Unfollow晒啲好友。

雖然佢嘅回覆之中夾雜住一批新嘅半裸靚相，不過佢又忽然指尋晚食完安眠藥都瞓唔到，更自爆原來近排因情緒問題致賀爾蒙分泌失調：「我的臉上現在長了好多痘痘，真的好難過好難過，這輩子第一次賀爾蒙分泌失調，情緒原來真的能夠影響健康，體重也瞬間掉了快六公斤！今天已經去看皮膚科醫生…然後再來就是周一得去找我的精神科醫生，重新討論配藥的問題了。」依家佢要睇齊皮膚科同精神科醫生，睇嚟今次分手佢都好傷，真係要好好照顧身體同注意情緒喇！