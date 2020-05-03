Kids' Choice疫情下改形式舉行　《復仇者》六星奪獎

有「兒童奧斯卡」之稱的年度兒童娛樂界盛事Kids' Choice頒獎禮今年因疫情下押後6星期，並改變方式於昨日以視像形式舉行，雖然唔搞實體頒獎禮，但仍有視星Victoria Justice做主持，而一眾得獎者就在家中獲獎。

結果《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）勇奪最受歡迎電影，六位《復》片影星包括羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯伊雲斯（Chris Evans）與史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）等一同「現身」講得獎感受，而「蜘蛛俠」Tom Holland就力壓其他「復仇者」拍檔獲選為最受歡迎超級英雄。

電視獎項方面，Netflix神劇《怪奇物語》（Stranger Things）勇奪最受歡迎家庭電視節目，而「11妹」Millie Bobby Brown就獲最受歡迎電視女演員獎，Millie素顏在家中領獎。

至於音樂方面，韓國天團BTS（防彈少年團）、Taylor Swift、Ariana Grande、Shawn Mendes與Billie Eilish等都有獲獎。其中BTS勇奪最受歡迎組合。

2020年Kids' Choice頒獎禮部分得獎名單

電影獎項：

最受歡迎電影：《復仇者聯盟4：終局之戰》

最受歡迎電影女演員：Dove Cameron （《星光繼承者 3》）

最受歡迎電影男演員：狄維莊遜（《 狂野時速：雙雄聯盟》與《逃出魔幻紀2：霸氣升呢》）

最受歡迎超級英雄：Tom Holland（《復仇者聯盟4：終局之戰》與《蜘蛛俠：決戰千里》）

最受歡迎動畫：《魔雪奇緣2》

最受歡迎動畫電影女配音：Beyonce（《獅子王》）

最受歡迎動畫電影男配音：Josh Gad（《魔雪奇緣2》）

電視獎項：

最受歡迎家庭電視節目：《怪奇物語》

最受歡迎兒童電視節目：《Henry Danger》

最受歡迎真人騷：《全美一叮》

最受歡迎電視主持：艾倫迪珍妮絲《Ellen’s Game of Games》

最受歡迎電視女演員獎：Millie Bobby Brown（《怪奇物語》）

最受歡迎電視男演員獎：Jace Norman （《Henry Danger》）

音樂獎項：

最受歡迎女歌手：Ariana Grande

最受歡迎男歌手：Shawn Mendes

最受歡迎音樂組合：BTS

最受歡迎歌曲：《bad guy》（Billie Eilish）

最受歡迎音樂合作：《Señorita》（Shawn Mendes 與Camila Cabello）

最受歡迎突破性新人：Lil Nas X

最受歡迎全球音樂之星：Taylor Swift （北美）