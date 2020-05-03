金喜愛床戰出軌前夫！《夫妻》刷新JTBC收視

韓國53歲女星金喜愛主演的JTBC熱播劇《夫妻的世界》涉不倫戀題材，昨晚第12集繼續被列作「19禁」（只准19歲以上人士觀看）級別。

承接上集劇情，在車站墮樓身亡的死者被確認是李學周後，沈恩宇向警方報案指懷疑兇手是朴海俊，朴海俊被警方帶返署受查，致電老婆韓素希與外父求助不果，最終竟然是前妻金喜愛到警署營救，她更作虛假證供指自己可證明事發時，朴海俊有不在場證據，更拿出男方婚戒力證當時二人在車廂內。金喜愛聲稱一切都是為了兒子，不想兒子有一名殺人犯父親，而在韓素希的慫恿下，金喜愛的兒子決定搬進朴海俊與韓素希的家，希望讓母親安心離開重過新生活。

不過，朴海俊獲悉前妻決定離開後，上門取兒子的行李時，卻向前妻坦承後悔與「小三」韓素希結婚，坦言結婚後，愛情也一樣變得平凡與淡然無味，還追問金喜愛是否一樣後悔當初他出軌後沒有給他機會，朴海俊捉實金喜愛逼問她：「即使是到了現在這樣，也還是想讓我抱你嗎？」金喜愛掌摑他後不禁爆喊，似默認朴海俊所言，之後二人肉緊啜爆並上床，但當朴海俊問金喜愛：「我要不要回來(這個家庭)？」金喜愛卻說：「不要，你還是守護那段婚姻吧！」

《夫》劇改編自英國話題劇《Doctor Foster》，劇情最終還是跟原著一樣，金喜愛還是與出軌前夫再度發生關係，自己也由前妻的身份淪為「小三」，雖然大批劇迷難以接受這個劇情走向，但收視卻再創新高，由上集21.122%飆至24.332%，打破去年話題劇《天空城堡》結局錄得的23.7%平均收視，創下JTBC韓劇最高收視紀錄！