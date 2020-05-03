愛鳥走失！梁家輝女兒出Post尋雀

影帝梁家輝女兒梁穎晨（Chloe）今年三月開始養鸚鵡Asahi，但日前愛雀在清洗籠子時飛走，當日天氣更頗為大風。Chloe內心非常焦急，萬分擔心，至今Asahi走失約一星期，佢每日都堅持出外尋愛雀，又連日在社交網發文呼籲網友幫忙尋愛雀。今日她再度以英文表示相當掛念愛雀：「請幫助找到我的鸚鵡！！！！我非常想念你。我想念我們的擁抱。我想念你的咯咯地笑和唱歌。我想念你為上床時間感到興奮。我知道您想回家，但可能有人將您帶回家或您迷路了。我每天晚上都在為您的平安歸來祈禱。為了您的安全和受到良好照顧，我在為您祈禱。我希望您並不孤單和恐懼，我愛你。」

Chloe並留言希望集網民力量幫她尋回愛雀：「我每天走出去，吹口哨，喊出你的名字。我不會放棄。我非常想念你。如果您看到此信息，請碰巧經過摩星嶺，薄扶林或堅尼地城……請嘗試喊出我的鸚鵡名字和發出口哨聲。如果您認識任何最近得到過像我的鳥的人，請告訴我。如果Asahi飛向您，而您現在正在照顧我的鳥，請告訴我。請聯繫我。 我求求大家幫我一起找Asahi回來」