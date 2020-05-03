馮盈盈戴祖儀疑中毒　就係因為呢啲花！

藝人馮盈盈今日喺社交網透露尋晚直至今朝都有頭暈作嘔嘅症狀，令人擔心。佢解釋因為尋日同戴祖儀（Joey）行街喺路邊見到好靚嘅花叢，兩人一心以為係櫻花，即時行埋去留倩影。

但兩人返到屋企都齊齊唔舒服，又頭痛又作嘔，嗰時先發現原來嗰棵花係帶有劇毒嘅夾竹桃。馮盈盈搞笑話兩位中毒少女因為影相而成為生死之交，仲表示今次得到教訓：「路邊的野花不要採，也不要亂接觸，只遠觀好喇」其後佢又向Joey道歉：「對唔住，係我發現棵先，係我差啲害咗你。」好多網民都叫佢如果持續唔不適就要盡快求醫，同埋希望佢哋經一事長一智啦！

東網聯絡上戴祖兒，佢話：「尋日去開工嘅時候同馮盈盈，發現咗啲花好靚就行咗去影相，唔多唔少都掂到，然後我今日出相嘅時候，見到留言先知道，原來呢隻花係有毒，就即刻上網Search多次資料，再即刻更正話畀大家知做咗個錯誤示範，叫大家要小心。」而馮盈盈就話：「返到屋企之後到今朝，都覺頭痛同作嘔，諗緊到底點解？Joey同我講原來棵樹係夾竹桃有劇毒，依家冇事，放心！我哋尋日去停車場攞車途中，見到路邊有棵花好靚，走去樹下影咗15分鐘左右相就走。」