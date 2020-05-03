滕麗名自認「硬骨頭」　腳傷未愈就飛車

藝人滕麗名現身電視城，為劇集《愛‧回家之開心速遞》開工，甫見記者即打趣：「嚇死我，即刻諗我係咪做錯事。（咁做錯咗乜？）身兼兩劇囉，哈哈！」腳傷未愈的阿滕，同時兼顧另一劇集《陀槍師姐2020》拍攝，日前拍飛車戲：「不過嗰場戲好簡單嘅，只係依家天氣開始熱，我戴頭盔開工熱到出風瘌，啲戲服全部都係冬天衫，希望快啲拍晒啦。」

阿滕笑言自己輪盡：「腳傷其實唔係滑雪整親，而係旅行期間行樓梯差錯腳。依家未好番，日前我開工又再喺樓梯跪拜，搞到工作人員好緊張。」她打趣由於腳傷骨頭要接受特別治療來愈合，所以痊愈後她會「硬骨頭」：「好記得以前有相士話我，天生骨骼精奇，可能就係咁嘅意思。人哋話我嘅傷勢應該一個月落唔到床，我不但落到床，兩個半月仲要復工，真係好『硬』正。」

她指日前《愛》劇拍攝一場她向「兒子」周嘉洛動粗戲份，所有拍檔事前都叫她小心：「點知拍完嘉洛就說：「媽，其實你好番晒喎！佢哋都好錫我，似足一家人，我有信心呢套劇破2000集。（你同袁文傑會唔會好似大小姐同送水輝咁分開？）未寫到，我就想有啲漣漪，寫多條線畀我或佢，咁可以拍多啲感情戲。」