雙人運動斷正　崔碧珈爆縮水美國隊長已婚

藝人崔碧珈（Anita）近日被拍到與外籍爆肌男在沙灘做運動，疑有新戀情，Anita否認對方是新歡：「我同佢係好朋友，佢叫Keno，係動作演員。我哋當然唔係拍拖啦，我哋嚟緊會有一部動作電影一齊拍攝，所以就一齊訓練，佢訓練過好多演員，Celina Jade同韓庚都係佢嘅學生。」她又透露對方已婚，所以絕對沒有發展機會：「Keno已經結咗婚，佢老婆同埋BB都同佢一齊喺香港住，我都認識佢嘅屋企人，大家都好好朋友，所以絕對冇發展嘅空間。哈哈！」講到感情生活，Anita坦言現時一片空白：「暫時未有心思去準備新戀情，最近亦都忙住新嘅項目籌備同埋訓練，隨時隨刻都好好準備自己，所以會同自己嘅事業談戀愛先。」她自言是個愛分享的人，如果有新戀情定會向大家公布。

另外，Anita之前表示五月可能會到美國拍戲，由於當地新冠肺炎疫情仍未緩和，問她是否如期起行？她說：「美國導演嗰邊可以畀我開幾前一個星期前先答覆，視乎當地疫情，當然希望會愈嚟愈好，都會放心過去拍戲。我都想過去，但都係等多兩個禮拜每日睇睇新聞，最後先至決定去唔去。」