吸睛運動裝行山！謝芷倫曾淑雅教操Fit抗疫

劇集《愛·回家之開心速遞》中演秘書上位的謝芷倫（Jan）、「長腿女神」曾淑雅（JUMBO）和組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）組成山系女團YAMA GIRL，為無綫娛樂新聞台推出抗疫行山新節目打頭陣，攀山歷險。

三女以吸睛運動裝上陣，難免會跟「Double S」沈殷怡和陳欣妍以三點式行山而遭非議的ViuTV節目《美女郊遊遊》作比較，監製張志明強調不可相題並論：「我哋以抗疫運動做主題，暴露唔係賣點，我哋個節目係一家大細睇！」

運動裝勁吸睛

31歲的Jan早前在《3日2夜》展現了她入水能游、出水能跳之才華後，最近又愛上行山，她亦提供抗疫出關好去處，好讓大家齊齊操出Fit爆Body！對行山甚有研究的Jan，當日一身吸睛運動裝，攀上飛鵝山影了不少高危靚相，當中一張鳥瞰角度，真係有點驚驚，她說：「係有點危險，但我做足安全設施，但美景盡入眼簾，好值得！這更是我行山以來，最多唔同景觀睇嘅路徑，先睇到九龍東，後望到過港島，上到山頂後睇埋西貢區，好壯觀！」

今次Jan行山連拍攝花了5小時，期間她需用到臂力，一些路段更需要用手及繩索協助攀爬，需要好大體力。問到可有教練陪同？她稱：「有位有經驗行山人士陪同，做足安全措施，這裏大約4至5粒星難度，適合有經驗的爬山人士，最緊要量力而為。」