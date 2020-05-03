魏駿傑賣獨立屋套現　準備帶囡囡出走？

52歲魏駿傑今年初與嫩妻張利華離婚，做「帶女洪郎」的他，與9歲女兒Jessica相依為命，父女感情因新冠肺炎變得更鞏固。就讀小學四年級的Jessica連月來在家透過電腦上堂，廿四孝老竇魏駿傑當然做埋老師陪做功課，連同女兒同學都接埋返家齊齊溫習。年過半百的他重拾課本，笑言似再讀小學。Jessica坦言有爸爸陪做功課，開心過返學，問到可有掛念媽媽？Jessica起初語塞，之後才說：「都有……佢有打電話畀我，話帶我出去玩。」

婚後與父親同住

Jessica雖然在單親家庭成長，但有爸爸愛錫，總算填補了空虛。她亦很懂事，總會陪爸爸睇電影和一齊煮飯仔，常常說「最愛爸爸」的她聲稱日後嫁人，都要跟爸爸同住。冧爆的魏駿傑說：「佢好生性，最近疫情我冇工開冇收入，佢就成日叫我慳錢，就算啲衫褲穿咗窿都唔丟。」

近年主要在內地拍戲和登台的他，對後市不看好，為想有更多現金「揸手」，準備出售西貢的獨立屋套現，租住較細的單位：「得番我同個女，唔使住咁大，賣咗間屋攞番啲現金揸手。又或者我去馬來西亞住，建立第二個家園，嗰邊小朋友讀書冇香港咁大壓力。」

餐廳生意跌七成

他表示早年投資的泰國餐廳已在去年易手，目前只餘跟朋友合資的燒烤餐廳，但生意跌了六、七成。日前他巡視業務，入座率慘不忍睹，他說：「寄望疫情過後，生意再爬升，之前每月盈利都有幾十萬，係一個可觀數目。」